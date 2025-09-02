;

VIDEO. La confianza en la U de Chile tras presentar descargos ante Conmebol por la barbarie de Avellaneda: “Se hizo un buen trabajo”

Michael Clark y José Ramón Correa conversaron con ADN Deportes tras exponer en el tribunal de justicia del ente rector del fútbol sudamericano.

Javier Catalán

Adán Paniagua

Radio ADN

Radio ADN

Durante la jornada de este martes, Universidad de Chile e Independiente expusieron ante la Conmebol sus descargos tras los incidentes ocurridos en Avellaneda. Ahora solo resta esperar la resolución del ente rector del fútbol sudamericano para determinar quién será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

José Correa, directivo de Azul Azul, y Michael Clark, presidente de la institución, conversaron con ADN Deportes tras la reunión, donde se mostraron conformes con el trabajo realizado.

Estamos tranquilos. Creo que se hizo un buen trabajo, se expusieron nuestros argumentos de forma clara y concisa. Hubo un buen ambiente en el tribunal, yo me voy contento”, señaló el timonel de la U de Chile.

Me hubiese encantado no estar acá y que la llave se cerrara el 20 de agosto con un triunfo de la U, pero estamos en esto, lamentablemente, y vinimos a hacer el trabajo de la mejor manera posible”, agregó.

Al ser consultado sobre si los azules tuvieron algún grado de responsabilidad por lo ocurrido en el estadio Libertadores de América, José Ramón Correa respondió que “si yo creyera que Universidad de Chile no tiene responsabilidad, claramente no estaría acá. El tribunal tiene todo el tiempo del mundo y nosotros vamos a volver a nuestro país esperando la notificación cuando ellos lo estimen pertinente”.

Acerca del futuro del club en la Copa Sudamericana, el abogado fue claro. “Cuando el partido terminó, Universidad de Chile estaba clasificada a cuartos de final”, cerró el directivo de Azul Azul en Asunción.

