;

Jeannette Jara promete distribución de remedios a domicilio y rebaja en el precio de los medicamentos

La candidata oficialista presentó su plan “Remedios ya”, orientado a pacientes crónicos, adultos mayores y familias con altos gastos en salud.

Martín Neut

Jeannette Jara promete distribución de remedios a domicilio y rebaja en el precio de los medicamentos

Jeannette Jara promete distribución de remedios a domicilio y rebaja en el precio de los medicamentos / Manuel Lema Olgun

En el marco de su gira nacional, la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, presentó este martes en Osorno dos nuevas iniciativas en materia de salud, que no figuraban en su programa inicial pero sí en los lineamientos del documento “Un Chile que cumple”.

La primera propuesta, denominada “Remedios ya”, busca implementar la entrega de medicamentos a domicilio para pacientes crónicos y personas mayores de 65 años.

Revisa también:

ADN

Según explicó Jara, la medida apunta a reducir la merma de remedios no retirados y a facilitar la vida de quienes cuidan a familiares enfermos.

“Con los recursos que tiene nuestro país es posible llegar a todos los hogares, sobre todo pensando que esto va a disminuir mucho la merma de remedios vencidos y no retirados”, afirmó.

“Precios que tengan un estándar regulado”

La segunda iniciativa consiste en rebajar el precio de los fármacos mediante convenios entre la Central de Abastecimiento (Cenabast) y farmacias privadas.

“El gasto de bolsillo de las familias en tema de remedios es muy alto y esperamos bajarlo (…) con precios que tengan un estándar regulado de acuerdo a lo que efectivamente valen”, señaló la abanderada.

Estas promesas se suman a otros ejes de su programa, que contempla “impulsar una reforma del sistema de salud para avanzar hacia un modelo universal, integrado y solidario”, además de reducir listas de espera, fortalecer la atención primaria, ampliar la red de salud mental y crear un Sistema Nacional de Cuidados con enfoque de género.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad