Jeannette Jara promete distribución de remedios a domicilio y rebaja en el precio de los medicamentos / Manuel Lema Olgun

En el marco de su gira nacional, la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, presentó este martes en Osorno dos nuevas iniciativas en materia de salud, que no figuraban en su programa inicial pero sí en los lineamientos del documento “Un Chile que cumple”.

La primera propuesta, denominada “Remedios ya”, busca implementar la entrega de medicamentos a domicilio para pacientes crónicos y personas mayores de 65 años.

Según explicó Jara, la medida apunta a reducir la merma de remedios no retirados y a facilitar la vida de quienes cuidan a familiares enfermos.

“Con los recursos que tiene nuestro país es posible llegar a todos los hogares, sobre todo pensando que esto va a disminuir mucho la merma de remedios vencidos y no retirados”, afirmó.

“Precios que tengan un estándar regulado”

La segunda iniciativa consiste en rebajar el precio de los fármacos mediante convenios entre la Central de Abastecimiento (Cenabast) y farmacias privadas.

“El gasto de bolsillo de las familias en tema de remedios es muy alto y esperamos bajarlo (…) con precios que tengan un estándar regulado de acuerdo a lo que efectivamente valen”, señaló la abanderada.

Estas promesas se suman a otros ejes de su programa, que contempla “impulsar una reforma del sistema de salud para avanzar hacia un modelo universal, integrado y solidario”, además de reducir listas de espera, fortalecer la atención primaria, ampliar la red de salud mental y crear un Sistema Nacional de Cuidados con enfoque de género.