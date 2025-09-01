;

Jeannette Jara llama a la unidad tras críticas de Carmona a Marcel: “Cada uno tiene que ser un aporte a la campaña más que estar dividiendo”

Durante su gira por Coyhaique, la candidata del pacto “Unidad por Chile” instó a la coalición a sumar esfuerzos y evitar divisiones.

Martín Neut

Jeannette Jara

Jeannette Jara / Diego Martin

Durante su gira por Coyhaique, la candidata presidencial del pacto “Unidad por Chile”, Jeannette Jara, hizo un llamado a la responsabilidad y a no dividir al interior de su coalición, luego de una semana marcada por tensiones entre partidos aliados.

El desencuentro se generó tras las críticas de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, al exministro de Hacienda Mario Marcel, cercano al Partido Socialista.

Revisa también:

ADN

El timonel del PC aseguró que Marcel “se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social” y acusó un “desgranamiento” tras su salida del Ejecutivo.

Jara explicó que la reunión con los presidentes de partidos buscó evaluar la gira y proyectar la campaña, además de tratar temas de contingencia. “Creo que es bueno conversar los temas (…) la idea es que esas diferencias no sean lo principal”, dijo.

“Llamado a la responsabilidad”

“Estuvo bien, con espacios de sinceridad y un llamado a la responsabilidad, en que cada uno tiene que ser un aporte a la campaña más que estar dividiendo”, agregó.

Sobre Aysén, Jara destacó la conectividad y el turismo, la ampliación de Balmaceda, la salud y la vivienda. “Vengo a la región preocupada por poder fortalecer la conectividad y ampliar la actividad turística”, señaló.

Sobre Balmaceda, añadió: “Estoy atenta a su demora y ampliación, creo que es relevante acelerarlo porque acá hay tremendo potencial turístico”.

Respecto a viviendas, afirmó: “Espero que se termine la ejecución de las 800 casas que están en curso, más las 650 que queremos comprometer”.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad