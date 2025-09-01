Jeannette Jara llama a la unidad tras críticas de Carmona a Marcel: “Cada uno tiene que ser un aporte a la campaña más que estar dividiendo”

Durante su gira por Coyhaique, la candidata presidencial del pacto “Unidad por Chile”, Jeannette Jara, hizo un llamado a la responsabilidad y a no dividir al interior de su coalición, luego de una semana marcada por tensiones entre partidos aliados.

El desencuentro se generó tras las críticas de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, al exministro de Hacienda Mario Marcel, cercano al Partido Socialista.

El timonel del PC aseguró que Marcel “se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social” y acusó un “desgranamiento” tras su salida del Ejecutivo.

Jara explicó que la reunión con los presidentes de partidos buscó evaluar la gira y proyectar la campaña, además de tratar temas de contingencia. “Creo que es bueno conversar los temas (…) la idea es que esas diferencias no sean lo principal”, dijo.

“Llamado a la responsabilidad”

“Estuvo bien, con espacios de sinceridad y un llamado a la responsabilidad, en que cada uno tiene que ser un aporte a la campaña más que estar dividiendo”, agregó.

Sobre Aysén, Jara destacó la conectividad y el turismo, la ampliación de Balmaceda, la salud y la vivienda. “Vengo a la región preocupada por poder fortalecer la conectividad y ampliar la actividad turística”, señaló.

Sobre Balmaceda, añadió: “Estoy atenta a su demora y ampliación, creo que es relevante acelerarlo porque acá hay tremendo potencial turístico”.

Respecto a viviendas, afirmó: “Espero que se termine la ejecución de las 800 casas que están en curso, más las 650 que queremos comprometer”.