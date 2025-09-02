;

“Hay muchos intereses comprometidos en el negocio del fútbol”: diputada Arce y la no suspensión del Superclásico tras la muerte de su hermano

La parlamentaria cuestionó qué prioridades económicas primen sobre seguridad de los hinchas y denuncia falta de protocolos tras la tragedia.

Martín Neut

Mónica Arce - Colo Colo

El domingo, en pleno clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, un hincha perdió la vida tras caer desde el techo del Estadio Monumental.

Este martes se confirmó que se trataba de Sergio Arce Romero, de 31 años, hermano menor de la diputada independiente Mónica Arce.

El joven ingeniero intentó pasar desde la galería al sector Cordillera minutos antes del inicio del partido, cuando cayó desde gran altura. Pese a ser trasladado de urgencia a un centro asistencial en La Florida, falleció debido a las graves lesiones en su cabeza.

En el Congreso, la parlamentaria expresó su dolor y apuntó a la falta de medidas de seguridad en los estadios: “La única mala decisión que ha tomado en su vida, finalmente, le costó la vida, fue su última decisión”.

Y agregó: “No puede ser que un hincha pueda tener acceso a subirse al techo de un estadio o recinto”.

“Hay muchos intereses comprometidos”

Arce criticó la decisión de no suspender el partido: “Pareciera ser que las verdaderas razones por las que no se suspende un partido es porque hay muchos intereses comprometidos en el negocio del fútbol, pero el negocio del fútbol no puede seguir manchándose de sangre”.

También señaló: “Hoy falleció mi hermano, pero mañana serán otros hinchas si no nos hacemos cargo”.

Sobre la atención médica, la diputada planteó dudas: “Se dijo en prensa que había sido atendido oportunamente por cinco ambulancias, pero lo pongo en duda, eso podría haber hecho una diferencia de que él estuviera vivo”.

Y reflexionó sobre la seguridad en los recintos deportivos: “Hoy la seguridad está de la cancha hacia adentro para proteger a los jugadores, pero parece que no para los espectadores que se tienen que defender solos”.

