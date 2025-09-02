;

Gran operativo por tráfico de drogas deja 10 detenidos en Rancagua: 25 viviendas fueron allanadas

Los funcionarios policiales lograron decomisar drogas de distinto tipo junto a varias armas de fuego.

Cristóbal Álvarez

Durante este martes se llevó a cabo un operativo policial de gran escala en la ciudad de Rancagua, región de O’Higgins, donde en total fueron allanadas 25 viviendas de manera simultánea.

En concreto, las diligencias se iniciaron por una investigación por microtráfico de drogas y enfrentamientos entre bandas rivales que incluso derivaron en el asesinato de un hombre baleado la semana pasada.

La Fiscalía de Rancagua encabezó las diligencias junto al OS7 de Carabineros, con el apoyo del GOPE y más de 100 funcionarios desplegados en la población Manuel Rodríguez, en el sector nororiente de la ciudad.

Los detalles

El fiscal jefe regional, Aquiles Cubillos, informó que hasta ahora se ha detenido a 10 personas y que se incautaron drogas de distinto tipo, además de varias armas de fuego.

“Este operativo se enmarca en una investigación que llevamos hace un tiempo en conjunto con el OS7, en el sector nororiente de Rancagua, sobre tráfico de drogas”, detalló.

Además, Cubillos explicó que en la zona funcionan varias bandas delictuales que se disputan el territorio. “Nuestra idea es sacarlas de circulación porque también tienen armas de fuego y disputas territoriales. Hace una semana hubo un homicidio vinculado al tráfico, y nuestra investigación apunta directamente a esos grupos”, dijo.

En los allanamientos, Carabineros encontró lugares usados como puntos de venta de droga, casas que servían como bodegas de acopio y espacios destinados al almacenamiento de armamento.

Según el fiscal, las organizaciones operaban con distintas funciones: desde vendedores hasta encargados de guardar la droga y las armas.

Es preocupante el copamiento de la zona por parte de estas bandas, y por eso es tan importante el trabajo de investigación que realiza la Fiscalía junto a las policías para desarticularlas”, concluyó Cubillos.

