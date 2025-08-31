Cae peligrosa banda “Los Marambio” tras operativo de la PDI en cuatro comunas de Santiago

Santiago

Tras seis meses de investigación, la Policía de Investigaciones, a través del equipo MT0 de la Bicrim Macul, logró desarticular a la peligrosa banda conocida como “Los Marambio”.

El operativo incluyó allanamientos simultáneos en ocho domicilios de Macul, Puente Alto, La Florida y Peñalolén, donde se incautó cocaína base en polvo, cocaína base en cera, ketamina, clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, todo avaluado en más de 44 millones de pesos. También se decomisaron 11 teléfonos celulares, dinero en efectivo y una camioneta de 15 millones.

Revisa también Le quitó arma a los delincuentes y les disparo: víctima repelió encerrona en Lo Espejo

En total, fueron detenidas 12 personas, entre ellas su líder, quienes quedaron en prisión preventiva por orden del Tribunal.

El inspector Wladimir Zamorano explicó que la investigación se inició tras violentos enfrentamientos entre bandas rivales en Macul, lo que fue ratificado por el fiscal Jorge Martínez.

“Se desarrolló la audiencia de control de detención de una organización criminal que operaba al interior de la población Santa Julia denominada ‘Los Marambios’, quedando la mayor parte de sus integrantes en prisión preventiva” , señaló Martínez, destacando que la Fiscalía presentó pruebas suficientes para acreditar la estructura y funcionamiento de la agrupación.

Cabe destacar que, el procedimiento permitió confirmar que la banda mantenía al menos cuatro puntos de venta de droga en Santa Julia.