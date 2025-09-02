;

Presidente Boric defiende reforma de pensiones: “Un grupo pequeño que no quiso sumarse ahora amenaza con hacerla retroceder”

El llamado del Mandatario se da en medio de la polémica por la propuesta del candidato republicano José Antonio Kast, que busca eliminar el préstamo solidario.

Nelson Quiroz

Agencia UNO

Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente Gabriel Boric se refirió este martes a la Pensión Garantizada Universal (PGU) durante un encuentro con personas mayores en La Moneda por el aumento de esta ayuda, donde destacó los avances de la reforma previsional y emplazó a quienes, a su juicio, pretenden revertirla.

“Estamos homenajeando con hechos concretos a nuestras personas mayores, quienes han trabajado toda su vida y durante demasiado tiempo no han sido justamente retribuidas”, señaló el Mandatario, valorando el rol de los adultos mayores en la construcción del país.

ADN

Presidente Gabriel Boric / Sebastian Beltran Gaete

En la ocasión, el jefe de Estado subrayó que gracias a esta reforma, los beneficiarios de ochenta y dos años y más comenzarán a recibir mejores pensiones de manera progresiva, un primer paso que impactará a más de 2,8 millones de personas.

Revisa también

ADN

En esa línea, el Presidente Boric enfatizó que la reforma se alcanzó luego de más de una década de trabajo y negociaciones transversales. “Esta es la buena política: independientemente de las diferencias, trabajamos para mejorar la vida de quienes están en su casa”, expresó, destacando la importancia de defender los logros alcanzados frente a quienes buscan retroceder.

“Esta reforma se apoya sobre una conquista anterior, que fue la PGU. Porque así se construye la buena política en Chile construyendo sobre lo que teníamos antes. Sin embargo, hubo un grupo pequeño que no quiso sumarse a esta reforma y que hoy amenaza con hacerla retroceder. No estamos disponibles para eso“, dijo.

El emplazamiento presidencial ocurre en el contexto de la polémica propuesta del candidato a La Moneda republicano, José Antonio Kast, quien ha planteado eliminar el préstamo solidario contemplado en la reforma.

Esta iniciativa ha generado críticas tanto de ministros del Gobierno como de la candidata Evelyn Matthei, quienes advierten que la medida podría afectar los aumentos de pensiones y generar incertidumbre entre los jubilados.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad