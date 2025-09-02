Presidente Boric defiende reforma de pensiones: “Un grupo pequeño que no quiso sumarse ahora amenaza con hacerla retroceder”

El Presidente Gabriel Boric se refirió este martes a la Pensión Garantizada Universal (PGU) durante un encuentro con personas mayores en La Moneda por el aumento de esta ayuda, donde destacó los avances de la reforma previsional y emplazó a quienes, a su juicio, pretenden revertirla.

“Estamos homenajeando con hechos concretos a nuestras personas mayores, quienes han trabajado toda su vida y durante demasiado tiempo no han sido justamente retribuidas”, señaló el Mandatario, valorando el rol de los adultos mayores en la construcción del país.

En la ocasión, el jefe de Estado subrayó que gracias a esta reforma, los beneficiarios de ochenta y dos años y más comenzarán a recibir mejores pensiones de manera progresiva, un primer paso que impactará a más de 2,8 millones de personas.

En esa línea, el Presidente Boric enfatizó que la reforma se alcanzó luego de más de una década de trabajo y negociaciones transversales. “Esta es la buena política: independientemente de las diferencias, trabajamos para mejorar la vida de quienes están en su casa”, expresó, destacando la importancia de defender los logros alcanzados frente a quienes buscan retroceder.

“Esta reforma se apoya sobre una conquista anterior, que fue la PGU. Porque así se construye la buena política en Chile construyendo sobre lo que teníamos antes. Sin embargo, hubo un grupo pequeño que no quiso sumarse a esta reforma y que hoy amenaza con hacerla retroceder. No estamos disponibles para eso“, dijo.

El emplazamiento presidencial ocurre en el contexto de la polémica propuesta del candidato a La Moneda republicano, José Antonio Kast, quien ha planteado eliminar el préstamo solidario contemplado en la reforma.

Esta iniciativa ha generado críticas tanto de ministros del Gobierno como de la candidata Evelyn Matthei, quienes advierten que la medida podría afectar los aumentos de pensiones y generar incertidumbre entre los jubilados.