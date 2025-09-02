Familias de víctimas y condena por tragedia en San Pedro de la Paz: “La Justicia nos dice que la vida humana no vale nada”

Durante este lunes, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción condenó a 14 años de cárcel al chofer Alejo Santander Faúndez, responsable del accidente ferroviario ocurrido el 1 de septiembre de 2023 en San Pedro de la Paz, donde murieron ocho personas.

Sin embargo, el fallo fue recibido con profunda decepción por parte de las familias de las víctimas, quienes aseguraron que la sentencia “sienta un pésimo precedente”.

El accidente se produjo cuando el conductor de un microbús de la línea San Pedro del Mar no respetó las señales del cruce ferroviario, siendo embestido por un tren de pasajeros. La tragedia dejó siete fallecidos en el lugar y una octava víctima que murió meses después producto de las lesiones.

El Ministerio Público había solicitado 26 años de presidio, casi el doble de lo finalmente otorgado. Aunque la fiscalía valoró que se acogieran todos los delitos de la acusación, no descartó presentar un recurso para revisar las penas. Para las familias, la decisión judicial fue un golpe doloroso.

“Es un pésimo precedente”

Cristina Yévenes, hermana de la profesora Claudia Yévenes, lamentó que la justicia no dimensionara la gravedad de lo ocurrido. “Nuestros seres queridos eran importantes, eran profesores, doctores, jefes de familia. Hoy la justicia nos dice que la vida humana no vale nada en este país”, expresó.

En la misma línea, Valentina Hernández, prima del docente Esteban Briceño, manifestó que la sentencia no equivale al delito cometido. “Catorce años, o sea, dos años por cada persona que falleció ese día. Es un pésimo precedente y nos deja con más inseguridad que antes”, señaló.

A dos años exactos de la tragedia, el dolor sigue presente en la comunidad educativa. Estudiantes del Liceo Los Andes, donde trabajaban dos de los profesores fallecidos, realizaron un homenaje con globos blancos, fotografías y un video con el mensaje: “ Por siempre en nuestros corazones ”.

El proceso judicial concluye con una condena concreta, pero para las familias el caso no cierra, dado que evalúan nuevas acciones legales junto a la fiscalía.