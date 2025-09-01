Chile afila la marraqueta con palta para enfrentar a Perú en la semifinal del Mundial de Desayunos de Ibai

El Mundial de Desayunos que organiza el streamer español Ibai Llanos ya entró en su recta final y, como era de esperar, Chile dice presente con un clásico de clásicos: la marraqueta con palta.

El infaltable de las mesas nacionales avanzó con fuerza hasta semifinales y ahora deberá medirse con un rival de peso, nada menos que el pan con chicharrón de Perú.

El choque está programado para este miércoles 3 de septiembre, cuando los seguidores de ambos países vuelvan a volcarse en masa a votar a través de las redes sociales de Ibai.

En la ronda anterior, Chile se impuso con holgura a las tostadas con jamón ibérico de España, mientras que Perú logró un ajustado pero histórico triunfo sobre Ecuador, sumando más de ocho millones de votos frente a los 7,8 millones de su vecino.

La semifinal, entonces, se perfila como un verdadero clásico sudamericano, aunque esta vez no en la cancha, sino en la mesa. De un lado, el pan francés con chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla, una institución de la costa peruana.

Del otro, la marraqueta crujiente con palta fresca, tan simple como contundente, que para los chilenos significa mucho más que un desayuno: es identidad, tradición y hasta patrimonio emocional.

El alcance del torneo ha sido masivo. Los videos de Ibai superan las decenas de millones de reproducciones y cada enfrentamiento mueve a comunidades enteras a defender su sabor con fervor patriótico.

Basta ver lo que pasó con Perú en cuartos de final: solo ese duelo con Ecuador acumuló cerca de 130 millones de visualizaciones.

Un Clásico del Pacífico digital

En Chile, las redes ya se empiezan a llenar de llamados a apoyar a la marraqueta con palta, símbolo de una costumbre tan cotidiana como querida.

El resultado, como siempre, dependerá de la movilización digital, pero está claro que el orgullo gastronómico de ambos países hará de esta votación una verdadera fiesta virtual.

Porque en el Mundial de Desayunos de Ibai no hay árbitros ni goles, pero sí millones de clics que deciden qué sabor avanza. Y esta semana, la pregunta es clara: ¿será la palta chilena la que imponga su frescura o el chicharrón peruano el que conquiste los likes?