Condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que provocó fatal choque con Biotrén en San Pedro de la Paz
Ocho personas murieron producto de este accidente que enlutó a la región del Biobío.
Durante esta jornada, se conoció la sentencia en contra del conductor de bus que provocó un fatal choque con Biotrén en San Pedro de la Paz y que dejó 8 muertos.
En detalle, Alejo Santander Faúndez, de 67 años, deberá cumplir 14 años de cárcel efectiva, según lo dictaminó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción.
Revisa también:
Esto luego de ser considerado culpable como autor consumado de 7 delitos de homicidio simple, 8 delitos de lesiones simples en carácter de graves, 4 delitos de lesiones menos graves, y 1 delito de daño calificado.
El hecho, registrado en septiembre de 2023, ocurrió cuando el conductor cruzó la línea ferroviaria, pese a que la barrera de seguridad se encontraba abajo.