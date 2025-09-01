;

Condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que provocó fatal choque con Biotrén en San Pedro de la Paz

Ocho personas murieron producto de este accidente que enlutó a la región del Biobío.

Durante esta jornada, se conoció la sentencia en contra del conductor de bus que provocó un fatal choque con Biotrén en San Pedro de la Paz y que dejó 8 muertos.

En detalle, Alejo Santander Faúndez, de 67 años, deberá cumplir 14 años de cárcel efectiva, según lo dictaminó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción.

Esto luego de ser considerado culpable como autor consumado de 7 delitos de homicidio simple, 8 delitos de lesiones simples en carácter de graves, 4 delitos de lesiones menos graves, y 1 delito de daño calificado.

El hecho, registrado en septiembre de 2023, ocurrió cuando el conductor cruzó la línea ferroviaria, pese a que la barrera de seguridad se encontraba abajo.

