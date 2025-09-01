Fue el pasado 25 de agosto, cuando el Servicio de Salud de Atacama informó que en esa región se ha registrado un aumento considerable de la enfermedad de boca, mano y pie.

Ante ello, es que desde entonces las autoridades sanitarias han llamado a la ciudadanía a cuidarse para prevenir contagiarse la enfermedad.

Está al alza en el norte de Chile: qué es la enfermedad de boca, mano y pie que afecta especialmente a niños

En concreto, la enfermedad de boca, mano y pie consta en una infección viral que es causada principalmente por el virus Coxsackie.

Sus principales características, son: “fiebre, dolor de garganta, lesiones dolorosas en la boca que pueden dificultar la ingesta de líquidos y sarpullido con ampollas en la boca, manos y pies, lesiones que la distinguen de otras enfermedades infecciosas”, según describió la académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, Sandra Díaz Rozas, en diálogo con T13.

De acuerdo a lo mencionado por la especialista, la enfermedad suele ser más común en menores de 5 años. No obstante, “también puede presentarse en niños mayores e incluso en adultos, aunque con síntomas más leves”, aseguró Díaz.

¿Cómo se transmite la enfermedad de boca, mano y pie?

La académica explicó que la transmisión de la enfermedad es por “contacto directo con las secreciones de una persona infectada”, es decir, por saliva, lágrimas y secreciones nasales.

Sumado a lo anterior, se puede transmitir por "las heces (especialmente en pañales) y el contacto con superficies y objetos contaminados (juguetes, mesas, pañuelos) que el virus puede albergar", describe Díaz.

¿Cómo prevenirlo? Entre las principales recomendaciones que entregó la especialista, está el constante lavado de manos, desechar los pañales, mantener a los niños enfermos en casa y limitar el contacto físico con personas infectadas.

Por otro lado, la enfermera manifestó que “debido a la alta contagiosidad del virus, es posible que se propague a otras regiones, sobre todo, en lugares con mucha población infantil, como lo son los jardines infantiles y colegios”.

¿Y en cuánto tiempo se recupera de la enfermedad? Acorde a lo publicado por el Servicio de Salud de Atacama en Instagram, “no todos los niños presentan el mismo grado de severidad, y la mejora promedio es de 7 a 10 días”.