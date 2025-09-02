;

Son 172 locales y ha sido elegido como el mejor del país: así es el supermercado estadounidense que compró Cencosud

El consorcio chileno completó la transacción por un total de US$295 millones.

Sebastián Escares

Son 172 locales y ha sido elegido como el mejor del país: así es el supermercado estadounidense que compró Cencosud

Durante la semana pasada se dio a conocer que el consorcio multinacional chileno, Cencosud, compró el 100% de la cadena de supermercados estadounidenses The Fresh Market.

Según comunicó Cencosud, el consorcio chileno, logró un acuerdo con AP VII Pomegranate Holdings, L.P. (“Apollo”) para adquirir el 33% restante de las acciones de The Fresh Market Holdings, Inc. (“TFM”), que aún no eran de su propiedad.

Revisa también

ADN

Concretamente, la transacción se completó por un total de US$295 millones, monto que fue acordado directamente entre ambas partes.

Son 172 locales y ha sido elegido como el mejor del país: así es el supermercado estadounidense que compró Cencosud

Según lo publicado por LUN, The Fresh Market cuenta con un total de 172 tiendas en 22 estados de Estados Unidos. Solamente en lo que va de este año, se han totalizado un ventas por más de US$559 millones.

El doctor en marketing y director del Centro de Estudios del Retail (Ceret) de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Marcel Goic, en conversación con el citado medio, detalló que “The Fresh Market es una cadena regional con sus tiendas concentradas en la costa este del país”.

“Abarca el segmento de productos frescos”, explicó el especialista. Además, señaló que la empresa que compró Cencosud es un “supermercado restaurante”.

Respecto a esto último, el experto indicó que “además de la oferta de productos frescos, frutas, verduras, pescados, carnes y mariscos, todos de especialidad, se venden platos preparados hechos en los mismos locales”.

La atención es de primer nivel, lo que ha hecho que sucesivamente, entre 2021 y 2024, la cadena haya sido escogida como el mejor supermercado de Estados Unidos por los lectores de ‘USA Today’”, destacó Goic.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad