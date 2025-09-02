Durante la semana pasada se dio a conocer que el consorcio multinacional chileno, Cencosud, compró el 100% de la cadena de supermercados estadounidenses The Fresh Market.

Según comunicó Cencosud, el consorcio chileno, logró un acuerdo con AP VII Pomegranate Holdings, L.P. (“Apollo”) para adquirir el 33% restante de las acciones de The Fresh Market Holdings, Inc. (“TFM”), que aún no eran de su propiedad.

Concretamente, la transacción se completó por un total de US$295 millones, monto que fue acordado directamente entre ambas partes.

Son 172 locales y ha sido elegido como el mejor del país: así es el supermercado estadounidense que compró Cencosud

Según lo publicado por LUN, The Fresh Market cuenta con un total de 172 tiendas en 22 estados de Estados Unidos. Solamente en lo que va de este año, se han totalizado un ventas por más de US$559 millones.

El doctor en marketing y director del Centro de Estudios del Retail (Ceret) de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Marcel Goic, en conversación con el citado medio, detalló que “The Fresh Market es una cadena regional con sus tiendas concentradas en la costa este del país”.

“Abarca el segmento de productos frescos”, explicó el especialista. Además, señaló que la empresa que compró Cencosud es un “supermercado restaurante”.

Respecto a esto último, el experto indicó que “además de la oferta de productos frescos, frutas, verduras, pescados, carnes y mariscos, todos de especialidad, se venden platos preparados hechos en los mismos locales”.

“La atención es de primer nivel, lo que ha hecho que sucesivamente, entre 2021 y 2024, la cadena haya sido escogida como el mejor supermercado de Estados Unidos por los lectores de ‘USA Today’”, destacó Goic.