El brutal declive de rendimiento de la U y el Audax que tiene a Coquimbo probándose la corona del Campeonato Nacional

Universidad de Chile y Audax lo pasan mal en la Liga de Primera

El pasado domingo finalizó la jornada 22 del Campeonato Nacional 2025, y si bien los protagonistas del torneo tienen algunos partidos pendientes, lo cierto es que Coquimbo Unido, salvo un desastre de proporciones, será el nuevo campeón del fútbol chileno.

Corona que los ´piratas´ se prueban, en gran medida, gracias al declive futbolístico que han vivido sus dos principales rivales cuando terminó la primera rueda: Audax Italiano y la Universidad de Chile.

Tras las primeras 15 fechas de la Liga de Primera, Coquimbo Unido era puntero con 32 puntos, los mismos que tenía el Audax Italiano, y ambos solo uno más que la Universidad de Chile (31 pts).

Sin embargo, disputadas siete fechas de la segunda rueda, el panorama cambió completamente: Universidad de Chile está a 15 puntos de distancia y el Audax Italiano a 16 unidades de Coquimbo.

¿Explicación? Fácil. No solo bastan los 21 puntos consecutivos que han conseguido los ‘piratas’, sino que además las paupérrimas campañas de azules e ‘itálicos’ en la segunda rueda: solo 7 y 5 puntos, respectivamente.

De esos cinco puntos, precisamente el Audax le ganó 3 a la Universidad de Chile, el único triunfo del cuadro de colonia en la segunda parte del torneo.

En el caso de los azules, perdieron tres partidos claves en la lucha por el campeonato ante Cobresal, Audax y Colo Colo, además del empate que cedieron ante Ñublense en Chillán.

Todo ese panorama tiene a Coquimbo Unido con la corona de la Liga de Primera en el bolsillo.

La tabla de posiciones del segundo semestre