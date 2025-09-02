;

El brutal declive de rendimiento de la U y el Audax que tiene a Coquimbo probándose la corona del Campeonato Nacional

Azules e ‘itálicos’ están lejos de poder pelear el torneo ante un cuadro ‘pirata’ que, de no mediar un desastre, será el nuevo campeón.

Gonzalo Miranda

Universidad de Chile y Audax lo pasan mal en la Liga de Primera

Universidad de Chile y Audax lo pasan mal en la Liga de Primera

El pasado domingo finalizó la jornada 22 del Campeonato Nacional 2025, y si bien los protagonistas del torneo tienen algunos partidos pendientes, lo cierto es que Coquimbo Unido, salvo un desastre de proporciones, será el nuevo campeón del fútbol chileno.

Corona que los ´piratas´ se prueban, en gran medida, gracias al declive futbolístico que han vivido sus dos principales rivales cuando terminó la primera rueda: Audax Italiano y la Universidad de Chile.

Tras las primeras 15 fechas de la Liga de Primera, Coquimbo Unido era puntero con 32 puntos, los mismos que tenía el Audax Italiano, y ambos solo uno más que la Universidad de Chile (31 pts).

Sin embargo, disputadas siete fechas de la segunda rueda, el panorama cambió completamente: Universidad de Chile está a 15 puntos de distancia y el Audax Italiano a 16 unidades de Coquimbo.

¿Explicación? Fácil. No solo bastan los 21 puntos consecutivos que han conseguido los ‘piratas’, sino que además las paupérrimas campañas de azules e ‘itálicos’ en la segunda rueda: solo 7 y 5 puntos, respectivamente.

De esos cinco puntos, precisamente el Audax le ganó 3 a la Universidad de Chile, el único triunfo del cuadro de colonia en la segunda parte del torneo.

En el caso de los azules, perdieron tres partidos claves en la lucha por el campeonato ante Cobresal, Audax y Colo Colo, además del empate que cedieron ante Ñublense en Chillán.

Todo ese panorama tiene a Coquimbo Unido con la corona de la Liga de Primera en el bolsillo.

La tabla de posiciones del segundo semestre

ADN

La tabla de posiciones del segundo semestre

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad