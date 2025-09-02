;

Así se desarrolló la audiencia de la U de Chile e Independiente ante la Conmebol por lo ocurrido en Avellaneda

ADN Deportes pudo conocer el modo en que ambas delegaciones presentaron sus alegatos.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Getty Images

Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

Durante la jornada de este martes, Universidad de Chile e Independiente expusieron sus alegatos ante la Conmebol tras los graves hechos de violencia que llevaron a la suspensión del partido entre ambos por la Copa Sudamericana.

ADN Deportes pudo conocer cómo se desarrolló la audiencia, que contó con ambas delegaciones en la misma sala del tribunal de justicia del ente rector del fútbol sudamericano.

Inicialmente, ambas instituciones tuvieron 15 minutos para presentar su versión de los hechos, tiempo que Universidad de Chile ocupó en su totalidad.

ADN

Tras esto, llegó el momento de presentar testigos. La U llamó de manera virtual al delegado del partido, al jefe de seguridad del compromiso, a Marcelo Díaz, al masoterapeuta del club y al analista de videos del plantel.

Luego se pasó a los alegatos, con 30 minutos para cada club; Michael Clark y compañía utilizaron solo 22. Finalmente, todo concluyó con una réplica de 10 minutos para defenderse de las acusaciones rivales.

Según lo informado a ADN, desde Independiente insisten en que la solución adecuada sería reanudar el partido en una cancha neutra.

