;

Coquimbo le responde a Nico Córdova tras quedar sin nominados a La Roja: “Nuestros jugadores han demostrado en cancha...”

Mediante un comunicado en redes sociales, el presidente los “piratas”, Jorge Contador, defendió a su plantel luego de las declaraciones del DT en conferencia de prensa.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Mucha controversia generó la no citación de jugadores de Coquimbo Unido, único puntero del Campeonato Nacional, a la selección chilena para esta doble fecha de Eliminatorias.

La historia continuó este martes, cuando en la conferencia previa al duelo frente a Brasil, a Nicolás Córdova le consultaron por esta decisión, dejando una respuesta bastante contundente.

“Los dos jugadores de Coquimbo que hemos seguido en este miniproceso son Francisco Salinas y Benjamín Chandía, lateral derecho y extremo izquierdo. Bajo nuestros parámetros, ya tenemos jugadores que están por sobre ellos. También hemos seguido a Mundaca para la Sub 20, pero él quedó fuera por rendimiento, lo digo muy responsablemente”, fueron algunas de las frases del DT, que no agradaron en el “Puerto Pirata”.

Revisa también:

ADN

A través de un comunicado compartido en redes sociales, con la firma de su presidente Jorge Contador, Coquimbo Unido defendió a sus futbolistas de las palabras del seleccionador, expresando que “NO compartimos los públicos juicios deportivos emitidos recientemente sobre algunos de nuestros jugadores”.

“Consideramos que tales declaraciones, individualizadas, fueron expresadas en un momento poco oportuno, ya que durante la presente temporada nuestros jugadores han demostrado en cancha, con rendimiento y resultados concretos, que poseen las condiciones necesarias para representar a Chile si fuesen convocados”, añadieron.

“Con la firmeza que nos caracteriza, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo del fútbol chileno y con el fortalecimiento de nuestra Selección Nacional. Estamos convencidos de que el trabajo serio, planificado y sostenido es el único camino que permitirá alcanzar los logros que todo el país anhela y que nuestra hinchada sueña”, cerró el comunicado de Coquimbo.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad