Coquimbo le responde a Nico Córdova tras quedar sin nominados a La Roja: “Nuestros jugadores han demostrado en cancha...”

Mucha controversia generó la no citación de jugadores de Coquimbo Unido, único puntero del Campeonato Nacional, a la selección chilena para esta doble fecha de Eliminatorias.

La historia continuó este martes, cuando en la conferencia previa al duelo frente a Brasil, a Nicolás Córdova le consultaron por esta decisión, dejando una respuesta bastante contundente.

“Los dos jugadores de Coquimbo que hemos seguido en este miniproceso son Francisco Salinas y Benjamín Chandía, lateral derecho y extremo izquierdo. Bajo nuestros parámetros, ya tenemos jugadores que están por sobre ellos. También hemos seguido a Mundaca para la Sub 20, pero él quedó fuera por rendimiento, lo digo muy responsablemente”, fueron algunas de las frases del DT, que no agradaron en el “Puerto Pirata”.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, con la firma de su presidente Jorge Contador, Coquimbo Unido defendió a sus futbolistas de las palabras del seleccionador, expresando que “NO compartimos los públicos juicios deportivos emitidos recientemente sobre algunos de nuestros jugadores”.

“Consideramos que tales declaraciones, individualizadas, fueron expresadas en un momento poco oportuno, ya que durante la presente temporada nuestros jugadores han demostrado en cancha, con rendimiento y resultados concretos, que poseen las condiciones necesarias para representar a Chile si fuesen convocados”, añadieron.

“Con la firmeza que nos caracteriza, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo del fútbol chileno y con el fortalecimiento de nuestra Selección Nacional. Estamos convencidos de que el trabajo serio, planificado y sostenido es el único camino que permitirá alcanzar los logros que todo el país anhela y que nuestra hinchada sueña”, cerró el comunicado de Coquimbo.