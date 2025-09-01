Una de las mejores pizzerías de Chile regalará comida por apertura de nuevo local: ¿Cómo se puede participar? / Getty Images

Esta semana Alleria, uno de los mejores locales de pizza en Chile inaugurará una nueva sucursal en Santiago.

El miércoles 3 de septiembre la firma llegará a Avenida Italia #1350, en la comuna de Providencia.

“¡Pronto llegará el día! Y queremos celebrarlo junto a ustedes”, escribieron en sus redes sociales, anunciando un concurso donde se regalará pizza.

“Las primeras 50 personas que compartan una fotografía en sus historias etiquetando a @alleria_pizza afuera de nuestro nuevo local (...) podrán disfrutar durante el día de nuestra inauguración del nuevo local una bella pizza Margherita ¡Totalmente Gratis!“, explicaron.

Durante la jornada funcionarán con un horario especial desde las 17:00 horas hasta las 22:00 horas. En ese rango se podrán acercar los afortunados para retirar su pizza.

Sumado a lo anterior, también anunciaron “sorpresas especiales” para los clientes que pasen a darse una vuelta por la locación.

“Mucho éxito”, “Que buena noticia” y “que emoción”, fueron solo algunas de las reacciones que aparecieron ante el anuncio.

Según comentó a ADN.cl el chef Michele Puzio, cabecilla del proyecto, el recinto triplicará su espacio con 200 metros cuadrados.

“En Avenida Italia será la verdadera experiencia napolitana, con pizza y música italiana. El ambiente, el hogar, la alegría que nosotros tenemos”, detalló.

Un dato importante es que el otro local, ubicado en Malaquías Concha, pasará a ser un laboratorio de producción que solo ofrecerá servicio de delivery.