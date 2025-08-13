Alleria: El anhelado cambio que busca concretar la “mejor pizzería de Chile”

Marinara, Margherita Búfala D.O.C, Diavola, Ortolana, Quattro Formaggi y más. Alleria, la mejor pizzería de Chile y dentro de las 3 mejores de Latinoamérica según el ranking Top 50 pizzas, se encuentra a la espera de abrir un nuevo local en Avenida Italia.

Según dijo el dueño del local, el chef italiano Michele Puzio, a ADN.cl este nuevo recinto triplicará su espacio y sería habilitado a fin de agosto.

De martes a domingo el lugar se caracteriza por poseer, los fines de semana, filas que giran la cuadra del barrio residencial con un tiempo de espera considerable. El que no es menor, debido al éxito que ha tenido luego de ser catalogada como la mejor pizzería de Chile y tercera en Latinoamérica. En su menú, se contemplan al menos 11 pizzas de autoría italiana que reflejan su identidad.

La reconocida pizzería, ubicada en la calle Malaquías Concha 0356, Providencia, recibe entre 150 y 200 personas por día. Debido al alto flujo de consumidores que frecuenta el restaurante, el chef Puzio enfatiza en que “ya no me da el espacio”.

Este local dispone de 47 metros cuadrados, mientras que el nuevo, tendrá un total de 200 metros cuadrados. Además, cuando llueve el espacio actual queda vulnerable porque no hay una sala interna, según cuenta el empresario.

Ad portas de esta nueva apertura, el chef y dueño recalca en que este espacio permitirá cautivar a los comensales con la respectiva caracterización de su nación. “En Avenida Italia será la verdadera experiencia napolitana, con pizza y música italiana. El ambiente, el hogar, la alegría que nosotros tenemos”, complementa.

Gabriel Esteffan Ampliar

Por otra parte, su actual local de Malaquías Concha se transformará en un laboratorio de producción. “Voy a ofrecer un servicio de delivery, que es algo que nunca he hecho antes”, comenta el dueño. Apenas se inaugure la sucursal de Italia se producirá el cambio de giro del actual negocio.

Su actual dirección no cuenta con venta de bebidas alcohólicas, por el barrio residencial en el que se ubica. Sin embargo, en Avenida Italia sí estará permitida la venta de alcohol.

Así es el interior del nuevo local de Alleria, el que estará ubicado en avenida Italia. / Gabriel Esteffan Ampliar

¿Qué falta para poder abrir?

Actualmente, Puzio está a la espera de que la Municipalidad de Providencia y el Seremi de Salud habiliten los permisos para poder operar su nuevo recinto. El chef espera que esté operativo a fines de agosto.

“Si esta semana me dan la patente, la próxima semana abro. Si no, a tardar, a tardar, a fin de mes. Pero, sí o sí, este mes tengo que abrir, ya no puedo sostener más. No se trata de una traba, se trata de todo un proceso de falta de comunicación entre el Seremi y la Municipalidad”, dice Puzio.

“Solo el permiso de Obras Menores se demoró cuatro meses, imagínate. Son tantas las cosas que no están bien, no es una sola. Pero ya pasó el momento más difícil. No sé por dónde empezar para decirte todo el obstáculo, la adversidad, la trampa (...) pero mi propósito es más fuerte. Queremos darle un mejor hogar a la gente”, concluye.