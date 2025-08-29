;

Ropa a $990: Tienda anuncia remate final por cierre en Santiago

También hay prendas a $1.990 y el resto está con un 50% de descuento. Conoce hasta cuándo se puede ir a comprar.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Venkatesh Selvarajan

Esta semana, una tienda de ropa en Santiago anunció el cierre definitivo de una de sus tres sucursales.

Todo se trata de Ecocitex, propuesta de economía circular que inició un remate final con precios realmente bajos.

A través de sus redes sociales señalaron que su local en Lider Santa Amalia en la comuna de La Florida dirá adiós muy pronto.

Hasta el domingo 31 de agosto los clientes podrán encontrar prendas seleccionadas a $990 y con etiqueta verde a $1.990.

El resto de percheros estarán con 50% de descuento.

“¿Qué esperas? Corre antes de que se agote”, invitaron a sus seguidores. Atienden entre las 10:00 y las 20:00 horas.

Tras el cierre, Ecocitex continuará funcionando en dos locaciones: el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en Las Condes, y el Mall Plaza Egaña, en la comuna de La Reina.

