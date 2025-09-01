Snoop Dogg ‘se disculpa’ tras sus polémicos dichos contra “Lightyear”

Hace una semana te contamos sobre las polémicas declaraciones de Snoop Dogg en torno a Lightyear, la comentada película Pixar Animation Studios de 2022.

El reconocido rapero apuntó contra la compañía por exhibir una pareja lesbiana, a la cual podemos ver dándose un beso y convirtiéndose en madres.

Confesó que se sintió sorprendido y sin saber cómo responder a las preguntas de su nieto: “Oh, mierda, no vine para esto. Solo vine a ver la maldita película. Él seguía insistiendo”.

Con el pasar de los días, se generó polémica en torno al hecho y durante las últimas horas comenzó a circular una publicación en la que ‘Doggy’ ofrecía disculpas por lo sucedido.

Sin embargo, no pasó mucho para que fuentes cercanas al aristas salieran a desmentir el post, asegurando que era una información falsa que fue divulgada por varios medios.

Asimismo, luego de chequear el caso, los medios estadounidenses confirmaron que el cantante de 53 años nunca emitió esa disculpa.

En sus perfiles oficiales no existe rastro de la publicación que circuló en redes sociales, la cual parecía provenir de su cuenta de Instagram.

“Simplemente me tomó por sorpresa y no tenía respuestas para mis nietos. Todos mis amigos gays saben cómo es esto; me lo han dicho con cariño”, decía parte del supuesto comunicado.

“Fue mi error no saber cómo responderle a un niño de 6 años. Enséñenme a enseñar. No soy perfecto”, añadía.

Un contexto importante

Lightyear, spin-off de la clásica película de Disney y Pixar Toy Story, incluye una escena en la que el personaje Alisha besa a su esposa Kiko.

La escena generó polémica y llevó a que la cinta fuera prohibida en varios países de Oriente Medio, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto, Kuwait, Omán y Qatar.

En defensa de la inclusión, la guionista Lauren Gunderson, quien trabajó en las primeras versiones del guion, destacó en su cuenta de Instagram la importancia de este detalle.

“Mientras escribíamos las primeras versiones de Lightyear, un personaje necesitaba un compañero y me pareció muy natural escribir ‘ella’ en lugar de ‘él’“, declaró.

“Aunque era un pequeño detalle, sabía el impacto representativo que podría tener. Una pequeña línea, pero algo importante. Me alegré de que la conservaran", agregó.

“Estoy orgullosa de esto. Infinitamente. El amor es amor. Tuve muy poca influencia en el guion final, pero me enorgulleció que una feliz pareja ‘queer’ apareciera en pantalla, aunque fuera por unos segundos”, añadió la escritora.