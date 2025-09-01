En una de las presentaciones más emotivas de la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, Dwayne ‘La Roca’ Johnson recibió una ovación de pie que se extendió por 15 minutos.

El hecho ocurrió tras la proyección de The Smashing Machine, su más reciente película que ha dado mucho de qué hablar por su gran trabajo de interpretación, el cual reconoció como todo un desafío.

Visiblemente conmovido, el actor no pudo contener las lágrimas mientras el público aclamaba su trabajo profesional dándole vida al legendario luchador de MMA Mark Kerr.

Dirigida por Benny Safdie, esta biografía deportiva se aleja del perfil habitual de Johnson en películas de acción y comedia.

El protagonista alcanzó la cima del MMA en los años 90, pero su carrera se vio opacada por una lucha interna contra el abuso de analgésicos y una vida personal marcada por el dolor y la soledad.

Este tono, más íntimo y dramático, es el que marca la diferencia con los trabajos anteriores que ha realizado la estrella de la WWE.

La crítica ha elogiado la transformación física y emocional de ‘La Roca’, quien pasó de su habitual físico musculoso a un cuerpo más delgado y envejecido, utilizando prótesis y maquillaje.

Dwayne Johnson cries during the 15-minute standing ovation for his new movie ‘THE SMASHING MACHINE’



Read our review: https://t.co/ejtQIs1Usz pic.twitter.com/17pQYebeat — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 1, 2025

Junto a Johnson, Emily Blunt interpreta a Dawn Staples, la esposa de Kerr, en una actuación que también ha recibido elogios por su profundidad y sensibilidad. La química entre ambos actores ha sido considerada uno de los puntos fuertes del filme.

The Smashing Machine es una producción de A24 y su estreno está programado en cines para el 3 de octubre de 2025.

Con la ovación recibida en Venecia y el reconocimiento de la crítica, la película ya se perfila como una de las favoritas para la próxima temporada de premios.