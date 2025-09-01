Woody Allen elogia a Donald Trump como actor y destaca su “verdadero estilo para el espectáculo”

El reconocido director Woody Allen sorprendió al público al elogiar las habilidades actorales de Donald Trump durante una reciente aparición en el podcast Club Random de Bill Maher.

El cineasta recordó su experiencia trabajando con el Presidente de Estados Unidos en la película Celebrity (1998), donde interpretó una versión ficticia de sí mismo.

A pesar de sus diferencias políticas, destacó la profesionalidad y el talento del empresario frente a las cámaras. “Fui uno de los pocos que puede decir que dirigió a Trump. Lo dirigí en Celebrity”, comentó Allen.

“Fue un placer trabajar con él y un actor muy bueno. Fue muy educado, cumplió con su marca, hizo todo correctamente y tenía un verdadero estilo para el espectáculo”, agregó.

El director agregó que, si Donald lo permitiera, estaría dispuesto a dirigirlo nuevamente, incluso ahora como presidente. “Si me dejara dirigirlo ahora que es presidente, creo que podría hacer maravillas”, expresó Allen.

Hay que recordar que, en la película, Trump aparece en una escena breve donde es entrevistado por un periodista sobre sus desarrollos inmobiliarios.

En un giro de humor autocrítico, menciona que está trabajando en la compra de la Catedral de San Patricio para demolición y construcción de un rascacielos.

A pesar de su aprecio por el desempeño de Trump como actor, Allen enfatizó que no comparte sus opiniones políticas.

“Soy demócrata. Voté por Kamala Harris. Y estoy en desacuerdo con él en el 95% de las cosas, tal vez el 99%”, afirmó.

“Me sorprende que quisiera entrar en la política. La política no es más que dolores de cabeza, decisiones críticas y agonía", reflexionó en torno al camino que eligió.

“Era un tipo que solía ver en los partidos de los Knicks, le gustaba jugar al golf, juzgar concursos de belleza y hacer cosas que eran agradables y relajantes”, expuso.

“Por qué alguien querría de repente lidiar con los problemas de la política es un misterio para mí”, complementó.

En resumen, aunque Woody Allen y Donald Trump tienen diferencias políticas significativas, el director no escatimó en elogios hacia el desempeño de Trump como actor en Celebrity.

Su disposición para trabajar con él nuevamente, incluso en su rol actual como presidente, subraya la admiración profesional que Allen siente por las habilidades actorales de Trump.