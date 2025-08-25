Snoop Dogg reveló que tiene “miedo” de llevar a sus nietos al cine tras una polémica escena en una película de Pixar

Snoop Dogg, una de las figuras más relevantes del rap y que ha incursionado en el cine, habló sobre los temas que abordan algunas películas en la actualidad.

El ícono de la Costa Oeste reveló que se siente “temeroso” de llevar a sus pequeños nietos al cine. Esto, luego de vivir una experiencia que le hizo reflexionar.

De manera concreta, ‘Doggy’ confesó que después de ver Lightyear (2022), el spin-off de Toy Story, no siente seguridad para poder abordar ciertos tópicos.

Hay que recordar que la película de Pixar nos muestra a una pareja lesbiana, a la cual podemos ver dándose un beso y convirtiéndose en madres.

En conversación con el podcast It’s Giving, el artista relató el incómodo momento que vivió con su nieto durante la proyección. “Fue como: ‘Ella tuvo un bebé… con otra mujer’. Bueno, mi nieto, en medio de la película, me dice: ‘¿Abuelo Snoop? ¿Cómo ella tuvo un bebé con una mujer? ¡Ella es una mujer!’”.

El rapero confesó que se sintió sorprendido y sin saber cómo responder: “Oh, mierda, no vine para esto. Solo vine a ver la maldita película. Él seguía insistiendo: ‘Solo dijeron que ella y ella tuvieron un bebé, son ambas mujeres. ¿Cómo tuvo un bebé?’”.

“Me dejó trastornado. Tengo miedo de ir al cine. Me lanzan a medio de algo para lo que no tengo respuesta”, reflexionó sobre su punto de vista.

“Me dejó confundido. ¿Qué parte de la película era esta? Son niños. ¿Tenemos que mostrar esto a esta edad? Van a hacer preguntas. No tengo la respuesta”, cuestionó.