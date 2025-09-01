Sin pantalones y lanzándose sobre adolescente en la calle: el video clave permitió la detención de médico acusado de abuso en Viña del Mar

Un impactante registro audiovisual fue determinante para que Carabineros lograra detener a Cristian Skog Benítez, médico traumatólogo de 45 años acusado de abuso sexual por sorpresa en Viña del Mar.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se ve al profesional descender de un vehículo en el sector de Gómez Carreño, sin pantalones, con polera y lentes de sol, y abalanzarse sobre una menor de 17 años que caminaba por la vía pública.

La agresión quedó registrada y permitió identificar rápidamente al sospechoso, quien fue detenido horas más tarde en su domicilio.

La denuncia fue presentada por la familia de la víctima, quienes entregaron a la policía el video que se transformó en pieza clave de la investigación. Según explicó la fiscalía, este registro audiovisual no solo permitió confirmar el ataque, sino también vincular al imputado con otras denuncias recientes en la zona.

De hecho, días antes una mujer mayor de edad había denunciado un ataque con características similares en un sector cercano. En ambos casos, el vehículo utilizado y la forma de actuar coinciden con el modus operandi descrito por las víctimas.

El médico, quien se desempeñaba en el Hospital Carlos Van Buren, la Clínica Bupa Reñaca y un centro privado de Viña del Mar, fue formalmente detenido este domingo. El tribunal accedió a ampliar su detención por tres días para que la fiscalía recabe más antecedentes, incluyendo entrevistas videograbadas y análisis de nuevas cámaras de seguridad.

Las instituciones de salud donde trabajaba informaron que el profesional fue suspendido de sus funciones mientras dure la investigación, y expresaron un “rechazo categórico” a los hechos denunciados.

La formalización está programada para el miércoles 3 de septiembre, jornada en la que el Ministerio Público entregará más antecedentes y definirá las medidas cautelares contra Skog, quien hasta ahora ha optado por guardar silencio.