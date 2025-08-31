Por abuso sexual a menores: suspenden consultas de médico detenido en Viña del Mar / Lukas Solis Saez

El traumatólogo Cristian Skog Benítez (45) fue detenido tras ser acusado de abuso sexual contra menores de edad en el sector de Gómez Carreño, en Viña del Mar.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa al médico descender de su vehículo, correr hacia la víctima, agredirla y luego huir.

De acuerdo con información de T13, la denuncia inicial fue realizada por una menor de edad, lo que permitió a las policías recopilar los registros audiovisuales y proceder con la detención.

Posteriormente, se sumó una segunda denuncia formal, lo que llevó al tribunal a ampliar la audiencia de formalización, que quedó programada para el próximo miércoles 3 de septiembre.

Reacciones de los centros de salud

Skog se desempeñaba como traumatólogo en el Hospital Carlos Van Buren, en el centro médico Sports Medicina Deportiva de Viña del Mar y en la Clínica Bupa Reñaca.

Desde el Hospital Carlos Van Buren informaron que se iniciará un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas.

Por su parte, el centro Sports Medicina Deportiva anunció la suspensión inmediata de todas las consultas del médico y manifestó un rechazo categórico a los hechos denunciados.

Investigación en curso

El Ministerio Público continúa recopilando antecedentes mientras se desarrollan las diligencias investigativas. La audiencia de formalización se retomará este miércoles, donde se definirán las medidas cautelares.