Mujer y su mascota mueren electrocutadas en Antofagasta: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

La CGE, encargada de distribuir el suministro en la zona, se encuentra trabajando con la investigación.

José Campillay

Mujer y su mascota mueren electrocutadas en Antofagasta: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

Un trágico accidente conmocionó este domingo a Antofagasta, luego de que una mujer de 63 años y su mascota fallecieran electrocutadas en el sector norte de la ciudad.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por la Brigada de Homicidios de la PDI, la víctima caminaba junto a su perro cuando habría hecho contacto con un cable eléctrico que permanecía expuesto en la vía pública, lo que provocó la descarga fatal.

Las indagatorias preliminares apuntan a que el tendido se encontraba sin protección tras un accidente de tránsito registrado en la zona.

Los detectives se encuentran trabajando en el caso, revisando cámaras de seguridad y tomando declaraciones a testigos con el fin de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar posibles responsabilidades.

La Compañía General de Electricidad (CGE), encargada del suministro en el área, lamentó lo sucedido y explicó que los cables estaban en ese lugar producto de un siniestro vial previo.

La empresa agregó que se encuentra recopilando información y que pondrá todos los antecedentes a disposición de las autoridades para apoyar en la investigación.

El caso generó conmoción entre los vecinos del sector, quienes expresaron preocupación por la seguridad en torno a las instalaciones eléctricas tras este fatal episodio.

