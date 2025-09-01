Tren de Aragua y sus rutas de escape: Fiscalía revela cuáles son los pasos clandestinos que permiten la fuga de prófugos desde Chile

La Fiscalía Nacional confirmó que integrantes del Tren de Aragua están utilizando pasos no habilitados en el norte del país para escapar de la justicia chilena y llegar hasta Colombia o Venezuela.

El director de Crimen Organizado del organismo, Ignacio Castillo, explicó que las fronteras “son porosas y largas (...) entonces no es muy difícil que estas personas puedan eludir los controles”.

Agregó a Teletrece que “lo que usan son los pasos no habilitados que tenemos principalmente en la región de Arica y en la región de Tarapacá, y a partir de ahí lo que se ha visto es que siguen una ruta de ascenso hacia Colombia”.

Sobre los trayectos, Castillo detalló: “En algunos casos van por Bolivia, y de Bolivia a Perú, y de Perú a Ecuador y luego Colombia, o en algunos otros casos directamente desde Perú hacia Ecuador y Colombia”.

Cárcel La Picota

Aclaró además que estas rutas “no solo las utilizan delincuentes comunes, sino que entre quienes han seguido esta ruta figuran asesinos responsables de hechos que impactaron a la opinión pública”.

Entre los casos recientes están Alberto Carlos Mejía, acusado de matar al “Rey de Meiggs”, capturado en Colombia, y Dayonis Orozco, autor del homicidio del teniente Emmanuel Sánchez, quien recorrió cinco países en dos semanas antes de ser detenido en Popayán.

Muchos de estos prófugos terminan en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde varios miembros del Tren de Aragua permanecen en prisión preventiva a la espera de extradición.