Dua Lipa sorprende con nuevas fotos de su boda en Italia junto a Callum Turner

Santiago

La cantante británica Dua Lipa volvió a captar la atención de sus seguidores este domingo luego de publicar nuevas imágenes de su boda con el actor y modelo Callum Turner, celebración realizada en Italia.

A través de sus redes sociales, la artista compartió una serie de fotografías inéditas de la fiesta de matrimonio, acompañadas únicamente por la frase “Mr & Mrs”. En las imágenes aparece junto a Turner en distintas postales del evento, mostrando parte del ambiente de la celebración y del estilismo elegido para la ocasión.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue el vestido de alta costura que lució la intérprete, diseñado por Chanel. Según detalló la revista Vogue, la pieza fue confeccionada completamente a mano en los talleres de la firma en París y contempló un extenso trabajo artesanal con plumas, cristales y bordados.

El diseño incluyó cerca de 480 mil abalorios cosidos a mano, más de 25 mil plumas aplicadas por la casa Lemarié, una cola de dos metros y un velo de seis metros decorado con flores de tela y detalles brillantes, en una creación que tomó más de mil horas de trabajo.