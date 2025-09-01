Este lunes por la noche, la acción de la jornada 23 de la Primera B 2025 llegó a su final, instancia que tuvo a la Universidad de Concepción como el gran ganador no solo del día, sino que además de la fecha.

Tras los ocho encuentros de la fecha, las miradas de los hinchas del ascenso se fueron hacia la tabla de posiciones, la cual lidera Deportes Copiapó. El cuadro nortino completó 40 puntos, y aprovechó los tropiezos de Santiago Wanderers y San Marcos de Arica, para quedar como puntero exclusivo.

Segundo, también aprovechando los tropiezos, quedó la Universidad de Concepción, que con 39 unidades sueña en grande con la opción de regresar al fútbol de honor nacional después de varias temporadas.

Los puestos de Liguilla los completan Santiago Wanderers (38 pts), San Marcos de Arica (37 pts), Cobreloa (35 pts), Deportes Antofagasta (33 pts), Deportes Concepción (32 pts) y Deportes Recoleta (32 pts).

Finalmente, al descenso está cayendo Santiago Morning (18 pts).

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B 2025