En la U responden a las acusaciones de Grindetti contra la dirigencia azul: “Solo en su mente puede haber algo tan delirante”

José Ramón Correa, abogado y director de Azul Azul, respondió con todo a las acusaciones que lanzó el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, por los graves hechos de violencia que se registraron en el partido contra la U en Avellaneda.

En una conferencia de prensa, Grindetti señaló: “En lugar de repudiar lo que hicieron sus hinchas, los dirigentes de Universidad de Chile eligieron encubrirlos y culpar a otros. Su accionar es cómplice y vergonzoso. Desde el primer minuto buscaron distorsionar la realidad instalando que los únicos violentos fueron los argentinos, cuando todos saben que la agresión comenzó con su parcialidad”.

Este lunes, ADN Deportes le consultó a Correa por sus impresiones ante estos dichos de Grindetti, a lo cual respondió: "Solo en la mente de Grindetti puede haber algo tan delirante como eso. Cómo va a decir que los dirigentes de la U son los responsables, si al presidente Michael Clark lo tenían prácticamente secuestrado en un palco para que no lo mataran. Lo que diga Grindetti a estas alturas ya da lo mismo, afortunadamente ahora es el momento de la justicia”.

“Yo no espero que Grindetti nos llame para solidarizar, pero cuando había hinchas de la U que se estaban debatiendo entre la vida y la muerte, Grindetti al menos podría haber recomendado qué hospital era el más cercano para que ellos se pudieran tratar ese día”, agregó el abogado.

Además, José Ramón Correa se refirió a los alegatos que presentará la U en la Conmebol mañana martes. “Vamos a entregar todos los antecedentes y pruebas para demostrar que Universidad de Chile tiene la razón en lo que está planteando, y que los puntos le corresponden a la U”, sostuvo.

“Creemos que los antecedentes que se están entregando son evidentes, todo el mundo lo ha podido ver a través de los videos que están circulando. Tenemos bastantes esperanzas en que las instituciones de la Conmebol van a operar correctamente”, concluyó.