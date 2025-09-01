Más problemas para Colo Colo: Seremi de Salud de la Región Metropolitana abre sumario sanitario en el Monumental / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Las consecuencias tras la muerte de un fanático en el Estadio Monumental durante el Superclásico luego de caer del techo del recinto deportivo no se detienen.

Al respecto, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana fiscalizó este lunes las condiciones del lugar, tras lo cual inició un sumario sanitario contra el club.

Todo luego de encontrar “diversas falencias estructurales y de seguridad", considerando que la orgánica tiene entre sus facultades el fiscalizar locales de uso público para cumplir con las normativas sanitarias y de seguridad.

“Este sumario sanitario busca generar las correcciones necesarias para que hechos tan graves como este no se repitan, y para que los organizadores de espectáculos deportivos pongan todos sus esfuerzos en prevenirlos”, planteó el Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto.

Ahora, Colo Colo tiene cinco días hábiles para presentar sus descargos, aunque puede seguir utilizando el Monumental.

La sanción a la que se exponen por el sumario sanitario puede fluctuar, dependiendo de la gravedad de las infracciones que se establezcan, entre 0,1 y 1.000 UTM (de casi $7.000 a sobre 69 millones de pesos).