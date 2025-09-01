;

FOTOS. La particular selección de fotos de Alexis Sánchez para despedirse del Udinese: “Siempre en el corazón”

El “Niño Maravilla” dijo adiós del club italiano con un emotivo mensaje en redes sociales.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Emmanuele Ciancaglini

Finalmente, este lunes, Alexis Sánchez pudo salir de Udinese en el último día del mercado de fichajes en Europa y seguirá su carrera en el “Viejo Continente”.

El “Niño Maravilla” ya fue presentado como nuevo refuerzo del Sevilla de España, club donde se reencontrará con Gabriel Suazo, el otro chileno del conjunto blanquirrojo.

ADN

El goleador histórico de La Roja ya se despidió del equipo italiano, donde nunca fue considerado por su exentrenador, Kosta Runjaic.

Udine siempre en el corazón del niño. Miles de gracias, Curva Norte”, escribió Alexis Sánchez en un posteo de Instagram.

Eso sí, algo que llamó la atención de la publicación fue que escogió tres fotografías de su primer paso en el cuadro de Friuli, dejando de lado la olvidable segunda etapa que tuvo en el club.

