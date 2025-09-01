Finalmente, este lunes, Alexis Sánchez pudo salir de Udinese en el último día del mercado de fichajes en Europa y seguirá su carrera en el “Viejo Continente”.

El “Niño Maravilla” ya fue presentado como nuevo refuerzo del Sevilla de España, club donde se reencontrará con Gabriel Suazo, el otro chileno del conjunto blanquirrojo.

El goleador histórico de La Roja ya se despidió del equipo italiano, donde nunca fue considerado por su exentrenador, Kosta Runjaic.

“Udine siempre en el corazón del niño. Miles de gracias, Curva Norte”, escribió Alexis Sánchez en un posteo de Instagram.

Eso sí, algo que llamó la atención de la publicación fue que escogió tres fotografías de su primer paso en el cuadro de Friuli, dejando de lado la olvidable segunda etapa que tuvo en el club.