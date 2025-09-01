“No me pongo metas ni a un mes ni a un año”: Fernando Ortiz asume sus primeras horas como DT de Colo Colo / Cristian Alvarado

En cuestión de horas, Fernando Ortiz pasó de arribar a Santiago a ser presentado como nuevo director técnico de Colo Colo en el estadio Monumental.

“Agradezco la decisión unánime por mi nombre. Llego al mejor club, más ganador del país. Eso ejerce estar feliz. No lo veo como presión. Tomo los desafíos de esa manera, soy un afortunado de estar acá y vengo a disfrutar, con la responsabilidad que conlleva esta institución”, aseguró el argentino, valorando el hecho de asumir la dirección técnica del “Cacique”.

“Sé lo que significa estar en esta silla. El compromiso es estar en los primeros planos, quizá hoy Colo Colo no lo está, pero Jorge (Almirón) hizo un excelente trabajo”, dijo el argentino de 47 años, valorando el contexto al cual arriba.

“Iré día a día conociendo a los jugadores, decirles la forma en que yo trabajo. Los clásicos se ganan, no importa cómo se juega (...) Colo Colo tiene un plantel riquísimo, con un mix de jugadores de experiencia y juventud. Estaremos preparados para la Supercopa”, comentó, junto con destacar el tener en el equipo a Arturo Vidal.

“Soy un afortunado de dirigir a Vidal, poder sacarle toda su experiencia como jugador, yo sigo aprendiendo. No vengo a imponer mi juego y hacer las cosas que tengo en mi cabeza, al contrario. Me sentaré con Vidal a conversar, espero que podamos tener una conexión muy buena”, recalcó Fernando Ortiz, desestimando el hecho de no haber ganado un título como DT.

“Yo trabajo, no es algo que corre en mi cabeza. En algún momento se puede dar. Esta institución me puede dar un título en 10 días (...) No me pongo metas ni a un mes ni a un año, disfruto del día a día”, recalcó el trasandino, reconociendo que el margen de error no existe.

“El tiempo es el principal enemigo de un entrenador en cuanto a resultados. Voy a ir día a día a que ellos entiendan cómo quiero jugar, no puedo entrar y hacer un cambio rotundo. Soy consciente de los objetivos que tengo por delante. A lo largo de los días vamos a tratar de ir mejorando para crecer como equipo”, recalcó el flamante nuevo DT de Colo Colo, apuntando al foco que desea para el equipo.

“La idea es ser protagonista donde vayamos a jugar. Es imposible no salir a una cancha y no proponer, con la camiseta que tenemos puesta. Vamos a salir en todas las canchas”, cerró Fernando Ortiz.