Licencia de conducir digital ya está habilitada en todo Chile: ¿Quiénes pueden obtenerla y cómo hacerlo?

Desde el lunes 1 de septiembre se comenzó a implementar la Licencia de Conducir Digital en la región Metropolitana, documento que empezó a incorporarse de manera gradual en distintas zonas del país desde enero de este año.

La idea de la propuesta es fortalecer la seguridad vial y las acciones de fiscalización por parte del Carabineros, municipios y el Ministerio de Transportes.

En simple, al solicitarla se entregará un permiso físico y digital. A través de un aplicación también se desplegará código QR único que permitirá detectar una eventual falsificación y además estará asociada a la ClaveÚnica.

¿Cómo se puede obtener la nueva Licencia de Conducir Digital en Chile?

La licencia digital se puede obtener a medida que los conductores renueven su permiso de conducir o lo obtengan por primera vez en la Dirección de Tránsito que les corresponda.

Un punto importante: no es obligatorio acudir a la DT de la municipalidad para solicitar la actualización, ni tampoco se accede a la licencia solo por descargar la aplicación móvil. Esto último debe ser autorizado.

Al 25 de agosto ya se habían emitido 117 551 licencia digitales.

¿Qué pasará con la licencia física?

Aquellas personas que realicen el trámite obtendrán una licencia física y digital. Ambas serán igualmente válidas, ya que la implementación no implica dar de baja el clásico documento.

“Tal como ocurre con los cambios en la cédula de identidad, tu licencia física actual es válida hasta la fecha establecida en cada documento”, explica el sitio web de la Comisión nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset).