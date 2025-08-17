;

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿Quiénes recibirán los $25 mil del beneficio?

El apoyo económico se entregará en septiembre. Revisa aquí todos sus detalles.

Javier Méndez

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿Quiénes recibirán los $25 mil del beneficio?

Cada año, a medida que se acerca el mes de septiembre, vuelve a tomar protagonismo un beneficio muy esperado en Chile: el Aguinaldo de Fiestas Patrias.

Todo consiste en un pago que llega una vez y que en la nueva versión entregará $25.280.

Ese último monto incrementará en $12.969 por cada persona que, al 31 de agosto de 2025, sea acreditada como carga familiar.

Revisa también:

ADN

El dinero del Aguinaldo de Fiestas Patrias no tiene descuentos“, dice el sitio web del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni las cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible)”, complementa la plataforma.

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿Quiénes recibirán el pago y en qué fecha?

El apoyo económico está específicamente destinado a pensionadas y pensionados en distintas calidades. A la vez, también se considera a beneficiarios del Subsidio de Discapacidad.

Se incluye a:

  • Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).
  • Pensionados de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social.
  • Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral.
  • Pensionados de las leyes de Exonerados Políticos, Ley Nº 19.234.
  • Pensionados de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.
  • Pensionados de Dipreca y Capredena.
  • Pensionados de reparación: Ley Rettig y Ley Valech.
  • Pensionados de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.
  • Beneficiarios del Subsidio de Discapacidad.

Siempre y cuando se cumplan los requisitos, el monto llegará junto a pensión de septiembre.

Aguinaldo de Fiestas Patrias en el sector privado

Un dato importante: en el caso del sector privado, el empleador no tiene la obligación de entregar un aguinaldo por la festividad.

Un sondeo rápido realizado por la consultora Vertical Hunter, en el que participaron 636 trabajadores (320 hombres y 316 mujeres), reveló que la mayoría espera un aguinaldo para las próximas Fiestas Patrias.

En concreto, el 68,9% de los encuestados (438 personas) indicó que confía en recibir este beneficio por parte de su empleador, mientras que un 31,1% (198 personas) señaló lo contrario.

Los formatos predilectos por los consultados fueron:

  • Dinero en efectivo (66,9%)
  • Gift Card (17,6%)
  • Día libre (10,5%)
  • Caja de alimentos (3%)
  • Regalo (2,1%).

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad