Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿Quiénes recibirán los $25 mil del beneficio?

Cada año, a medida que se acerca el mes de septiembre, vuelve a tomar protagonismo un beneficio muy esperado en Chile: el Aguinaldo de Fiestas Patrias.

Todo consiste en un pago que llega una vez y que en la nueva versión entregará $25.280.

Ese último monto incrementará en $12.969 por cada persona que, al 31 de agosto de 2025, sea acreditada como carga familiar.

“El dinero del Aguinaldo de Fiestas Patrias no tiene descuentos“, dice el sitio web del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni las cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible)”, complementa la plataforma.

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿Quiénes recibirán el pago y en qué fecha?

El apoyo económico está específicamente destinado a pensionadas y pensionados en distintas calidades. A la vez, también se considera a beneficiarios del Subsidio de Discapacidad.

Se incluye a:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social.

Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral.

Pensionados de las leyes de Exonerados Políticos, Ley Nº 19.234.

Pensionados de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.

Pensionados de Dipreca y Capredena.

Pensionados de reparación: Ley Rettig y Ley Valech.

Pensionados de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Beneficiarios del Subsidio de Discapacidad.

Siempre y cuando se cumplan los requisitos, el monto llegará junto a pensión de septiembre.

Aguinaldo de Fiestas Patrias en el sector privado

Un dato importante: en el caso del sector privado, el empleador no tiene la obligación de entregar un aguinaldo por la festividad.

Un sondeo rápido realizado por la consultora Vertical Hunter, en el que participaron 636 trabajadores (320 hombres y 316 mujeres), reveló que la mayoría espera un aguinaldo para las próximas Fiestas Patrias.

En concreto, el 68,9% de los encuestados (438 personas) indicó que confía en recibir este beneficio por parte de su empleador, mientras que un 31,1% (198 personas) señaló lo contrario.

Los formatos predilectos por los consultados fueron: