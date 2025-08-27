;

Este 1 de septiembre parte la licencia de conducir digital en la RM: ¿Cómo se puede obtener y para qué sirve el documento?

Ya se han emitido más de 117 mil documentos de este tipo en el resto del país.

Javier Méndez

El próximo lunes 1 de septiembre comenzará a implementarse la licencia de conducir digital en la región Metropolitana, un proyecto que se ha desplegado de manera gradual desde enero en otras regiones de Chile.

Así, el documento comenzará a entregarse en todas las direcciones de tránsito de la zona, específicamente para conductores que obtengan el permiso por primera vez, o bien, para aquellos que deben renovarlo.

Sienta las bases de lo que será la implementación de un sistema de licencia por puntos, en el que ya estamos trabajando, siempre apostando a la seguridad vial en Chile”, aseguró Juan Carlos Muñoz, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Explicado en simple, al solicitarla se entregará un permiso físico y digital, a la par del documento tradicional que todos conocen.

Las personas también podrán activar la licencia en una aplicación móvil (disponible en iOS y Android) que incluirá un código QR; al ser escaneado en fiscalizaciones, mostrará información actualizada y en línea.

“Considera, por primera vez, una plataforma de administración interconectada con otras instituciones, como el Registro Civil, Carabineros, Municipalidades y los Juzgados de Policía Local”, profundizó Jorge Daza, subsecretario de Telecomunicaciones.

La autoridad de Transportes señaló que el proceso marca un hito al modernizar el principal documento que autoriza la conducción en el país, luego de 25 años sin una actualización de esta magnitud.

“Las ventajas de la Licencia Digital tienen que ver con la fiscalización más rápida y efectiva, para detectar licencias falsificadas y a personas que hayan infringido la ley y se les haya retirado el documento“, dice la Comisión nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) en su sitio web.

En cifras, desde principios de año se han emitido más de 117 mil documentos. Más de 15 mil personas ya activaron la licencia y usan la aplicación móvil.

Antes de llegar a la RM se realizaron más de 15 sesiones de capacitaciones a equipos municipales y 22 visitar a terreno entre mayo y julio de este año. También se ejecutaron pilotos en todas las comunas para afinar detalles técnicos y operativos de la licencia.

