VIDEO. Pasión sin límites: hincha de San Luis de 75 años viajó más de 20 horas solo y en silla de ruedas para ver a su equipo

Luis Rodríguez, fanático del cuadro “canario”, viajó un día completo para ver a su equipo en Calama, ante Cobreloa, aun cuando no había venta para hinchas visitantes.

Javier Catalán

Foto: @sanluisdequillota

Este domingo recién pasado, el fútbol chileno dejó una imagen muy emotiva protagonizada por un hincha de San Luis de Quillota.

Luis Rodríguez, fanático de los “Canarios” desde hace más de 65 años, a pesar de movilizarse en silla de ruedas, viajó 22 horas en bus completamente solo para acompañar a su equipo en el duelo ante Cobreloa.

El adulto mayor llegó hasta el estadio Zorros del Desierto, en Calama, pese a que para el encuentro no se vendieron entradas para el público visitante.

Tomé el bus el viernes a las siete de la tarde, porque no había pasaje en avión, y pasó por todos los pueblos, así que me demoré 22 horas en llegar acá a Calama. No me importó nada y vengo solo; ese es el hincha”, comentó en diálogo con el medio Soy Canario.

“Yo soy de 1950 y siempre salgo siguiendo a San Luis. He ido a Puerto Montt, Arica, Iquique, y siempre me han encontrado. Ahora estoy en silla de ruedas, pero igual sigo a San Luis”, agregó el veterano fanático.

Respecto a la no venta de entradas para la hinchada visitante por parte de Cobreloa, sentenció que “fue lo peor que hicieron. Yo había sacado los pasajes hace una semana, pero bueno, esta es la calidad del hincha, hay que llegar donde sea; si es en China, allá vamos a llegar”.

Sin embargo, desde el elenco loíno igualmente le permitieron entrar al Zorros del Desierto, donde fue testigo del empate 1-1 ayer domingo.

