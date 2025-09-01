;

VIDEOS. Alexis Sánchez dice adiós a Udinese: las primeras imágenes del tocopillano en Sevilla

El delantero chileno volverá a jugar en España después de 11 años de su primera experiencia en el fútbol hispano, donde defendió la camiseta del Barcelona.

Daniel Ramírez

Alexis Sánchez dice adiós a Udinese: las primeras imágenes del tocopillano en Sevilla

Alexis Sánchez será nuevo refuerzo del Sevilla. Un fichaje inesperado que se dio a conocer en las últimas horas y que este lunes se hará oficial.

Tras varias semanas de incertidumbre respecto a su futuro deportivo, el delantero chileno llegó a un acuerdo con Udinese para rescindir su contrato, así que se unirá al cuadro español como jugador libre.

Revisa también:

ADN

Esta mañana, el tocopillano arribó a tierras sevillanas para realizarse los exámenes médicos. Según reveló el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en fichajes, Alexis Sánchez firmará por un año con el conjunto blanquirrojo.

De esta manera, el goleador histórico de La Roja volverá a jugar en España después de 11 años de su primera experiencia en el fútbol hispano, donde defendió la camiseta del Barcelona. Además, será compañero de Gabriel Suazo, quien ayer debutó oficialmente con el Sevilla.

Revisa las primeras imágenes de Alexis Sánchez en Sevilla

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad