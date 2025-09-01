Alexis Sánchez dice adiós a Udinese: las primeras imágenes del tocopillano en Sevilla

Alexis Sánchez será nuevo refuerzo del Sevilla. Un fichaje inesperado que se dio a conocer en las últimas horas y que este lunes se hará oficial.

Tras varias semanas de incertidumbre respecto a su futuro deportivo, el delantero chileno llegó a un acuerdo con Udinese para rescindir su contrato, así que se unirá al cuadro español como jugador libre.

Esta mañana, el tocopillano arribó a tierras sevillanas para realizarse los exámenes médicos. Según reveló el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en fichajes, Alexis Sánchez firmará por un año con el conjunto blanquirrojo.

De esta manera, el goleador histórico de La Roja volverá a jugar en España después de 11 años de su primera experiencia en el fútbol hispano, donde defendió la camiseta del Barcelona. Además, será compañero de Gabriel Suazo, quien ayer debutó oficialmente con el Sevilla.

Revisa las primeras imágenes de Alexis Sánchez en Sevilla

✈️ Alexis Sánchez ya está en Sevilla.⁰

El delantero chileno llega para cerrar su fichaje con el Sevilla FC.⁰

Nuevo reto en 🇪🇸 y en LaLiga para el “Niño Maravilla”.🔴⚪️



