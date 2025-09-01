La temporada 2025-26 de La Liga de España, sumó un nuevo chileno: Alexis Sánchez fue oficializado como nuevo refuerzo del Sevilla, cuadro que busca levantarse de la paupérrima pasada temporada.

El ‘maravilla’ confirmó el pasado domingo su salida del Udinese y regresó a España después de varios años, tras defender la camiseta del FC Barcelona.

“Juntos... nunca nos rendimos”, escribieron los ‘nervionenses’ en sus redes sociales, acompañando un espectacular video, donde el goleador histórico de La Roja aparece diciendo lo mismo mientras juega ajedrez.

De esta manera, Alexis Sánchez se transforma en compañero de equipo del otro chileno en el plantel, Gabriel Suazo. Ambos serán rivales directos de otro compatriota: Manuel Pellegrini, quien dirige al Real Betis.

Sevilla arrancó La Liga 2025-26 con el pie izquierdo: cayó ante el Athletic Club y Getafe, mientras que el pasado fin de semana recién sumó sus primeras tres unidades tras vencer a Girona.