Empresaria china sufre robo de $200 millones en Santiago Centro: fue abordada en el piso -3 de un estacionamiento

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una empresaria de nacionalidad china fue víctima de un violento asalto en el estacionamiento subterráneo de un edificio en calle Zenteno, pleno Santiago Centro, donde delincuentes robaron 200 millones de pesos en efectivo que llevaba para depositar.

El hecho ocurrió en el piso -3 del recinto, cuando la mujer fue interceptada por dos sujetos armados que descendieron de un vehículo previamente estacionado.

Tras intimidarla, lograron sustraer el dinero y huyeron hasta el piso -2, donde eran esperados por cómplices en motocicletas.

El inspector Felipe Garrido, de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte de la PDI, detalló que la víctima “es abordada por dos sujetos que las encontraban en un segundo vehículo que yacía en el lugar”.

“Habían dos motocicletas esperando”

El uniformado explicó que “mediante la utilización de armas de fuego la intimidan, logran la sustracción de este dinero y huyen hasta el piso -2. Es allí donde dos motocicletas los esperaban, en las cuales abordan para luego huir”.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte instruyó las primeras diligencias, mientras la PDI entrevista a testigos y revisa cámaras de seguridad para dar con los autores.

No se descarta que se tratara de un asalto planificado con información previa, ya que los delincuentes atacaron directamente a la empresaria en el punto donde se encontraba con el millonario botín.