VIDEO. ME-O se retracta tras polémica con Monserrat Álvarez: “No debí haber dicho que su matinal es el menos visto”

El candidato presidencial intentó bajar el tono de la controversia, reconociendo un error en sus dichos y comparando la perseverancia de ambos.

Martín Neut

ME-O - Monserrat Alvarez

ME-O - Monserrat Alvarez / FRANCISCO PAREDES

Un tenso intercambio marcó la participación de Marco Enríquez-Ominami en el matinal Buenos Días a Todos, luego de que Monserrat Álvarez lo interpelara directamente por su reiterada presencia en la carrera presidencial.

“Esta es su quinta candidatura presidencial, en las dos últimas usted quedó en sexto lugar. ¿Le ofende cuando le dicen el candidato eterno?”, preguntó la periodista.

La consulta incomodó al abanderado, quien respondió con ironía: “Es como que si yo le dijera a usted que le va pésimo con su matinal, y usted sigue aquí, usted persevera, tiene una misión como matinal. Y los felicito”.

El intercambio generó tensión en el set, al punto que el animador Eduardo Fuentes intervino para reprochar el tono del político.

Disculpas de ME-O

Lejos de dar por cerrado el episodio, horas más tarde Enríquez-Ominami recurrió a redes sociales, donde compartió un video con duros calificativos hacia Álvarez, a quien tildó de “periodista insidiosa e irresponsable que busca una cuña fácil”.

Junto al registro, publicó una gráfica en que se deformaba el rostro de la animadora y añadió el mensaje: “A preguntas necias...”.

No obstante, luego intentó matizar: “Lamento lo ocurrido hoy en TVN. No debí haberle dicho a Monserrat Álvarez que su matinal es el menos visto. Yo he competido 4 veces y no me ha ido bien. Por eso persevero. Ellos lo viven 4 veces por semana. Es duro, pero tienen que perseverar. Nanai”.

