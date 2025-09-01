Profesora fanática de Chayanne disfrutó del show en el Movistar Arena tras emotivo regalo de sus alumnos

Hace poco más de una semana, te contamos sobre el caso de una profesora que fue sorprendida por su curso con máscaras de Chayanne y posteriormente por parte del Movistar Arena, quienes la invitaron a uno de sus conciertos.

Lo que comenzó como una humorada escolar se transformó en un sueño cumplido y este lunes 1 de septiembre Marcela Barría cumplió su anhelo de ver el show del puertorriqueño.

La docente de Puerto Montt viajó hasta Santiago invitada por la administración del recinto, luego de que el registro en el colegio, difundido en redes sociales, emocionara a miles de personas y llegara hasta la organización.

La iniciativa contempló pasajes, alojamiento, acceso al sector VIP y la posibilidad de conocer al cantante, uno de sus grandes ídolos.

“Estoy viviendo algo que jamás imaginé. Todo gracias a mis alumnos y a la gente que hizo posible este regalo. Estoy feliz y con el corazón lleno”, expresó Barría al enterarse de la noticia.

Ahora, desde las tribunas del Movistar Arena, la profesora disfruta de un show que quedará grabado en su memoria, con la esperanza de concretar el encuentro cara a cara con Chayanne.