Unión Española sorprende con una remontada ante Ñublense y deja al rojo vivo la lucha por no descender

Los “hispanos” dieron vuelta el partido en Chillán y sumaron tres puntos valiosos.

Daniel Ramírez

La lucha por no descender quedó al rojo vivo tras el valioso triunfo que logró Unión Española este domingo ante Ñublense, en Chillán, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

El partido arrancó con una temprana expulsión del defensa “hispano”, Milovan Celis, al minuto 5. Luego, casi al final del primer tiempo, Patricio Rubio abrió la cuenta para el conjunto chillanejo.

En la segunda mitad, ambos equipos quedaron parejos en cuanto al número de jugadores en cancha, ya que el lateral de Ñublense, Bernardo Cerezo, recibió tarjeta roja a los 56′.

El empate de Unión Española llegó al minuto 74 por medio de Matías Marín, mientras que Pablo Aránguiz anotó el 2-1 a los 79′ y le dio el triunfo a su equipo.

Si bien, los “hispanos” siguen penúltimos, con esta victoria quedaron a solo un punto de Deportes Limache, que tiene 18 unidades. Además, el elenco de Independencia le sacó tres puntos de diferencia al colista, Deportes Iquique.

