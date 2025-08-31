Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 31 de agosto, y quién transmite?

Hoy, domingo 31 de agosto, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla seis partidos.

Dos de esos encuentros darán cierre a la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025, otros tres darán continuidad a la jornada 23 de la Primera B y uno más hará lo propio con la fecha 19 de la Segunda División Profesional.

Segunda División Profesional

La programación del fútbol chileno hoy 31 de agosto arrancará a las 12:00 horas, en el estadio Soinca Bata, donde Deportes Melipilla se medirá con Provincial Ovalle. Diego Paredes será el juez del compromiso, que será transmisión de La Liga 2D.

Primera B

La actividad en el ascenso arrancará a las 12:30 horas, en el Lucio Fariña de Quillota, donde Santiago Wanderers se medirá ante Rangers, con arbitraje de Fernando Véjar y transmisión de TNT Sports.

Luego, la acción continuará a las 15:00 horas, en el Zorros del Desierto de Calama, donde Cobreloa jugará ante San Luis. Cristián Droguett será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Tras ello, desde las 17:30 horas, San Marcos de Arica se medirá ante Deportes Antofagasta en el Carlos Dittborn, con arbitraje de Francisco Gilabert y transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2025

El foco de la Primera División estará puesto, desde las 15:00 horas, en el Monumental, donde Colo Colo y Universidad de Chile protagonizarán un nuevo Superclásico, con arbitraje de Cristián Garay y transmisión de ADN Deportes, además de la emisión por TV de TNT Sports Premium.

Tras ello, a partir de las 18:30 horas, Ñublense recibirá a Unión Española en el Nelson Oyarzún. Franco Jiménez será el juez del cotejo, que será transmisión de TNT Sports Premium.