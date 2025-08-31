Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 31 de agosto, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla dos juegos del Campeonato Nacional 2025, tres de la Primera B y uno de la Segunda División Profesional.
Hoy, domingo 31 de agosto, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla seis partidos.
Dos de esos encuentros darán cierre a la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025, otros tres darán continuidad a la jornada 23 de la Primera B y uno más hará lo propio con la fecha 19 de la Segunda División Profesional.
Segunda División Profesional
La programación del fútbol chileno hoy 31 de agosto arrancará a las 12:00 horas, en el estadio Soinca Bata, donde Deportes Melipilla se medirá con Provincial Ovalle. Diego Paredes será el juez del compromiso, que será transmisión de La Liga 2D.
Primera B
La actividad en el ascenso arrancará a las 12:30 horas, en el Lucio Fariña de Quillota, donde Santiago Wanderers se medirá ante Rangers, con arbitraje de Fernando Véjar y transmisión de TNT Sports.
Luego, la acción continuará a las 15:00 horas, en el Zorros del Desierto de Calama, donde Cobreloa jugará ante San Luis. Cristián Droguett será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.
Tras ello, desde las 17:30 horas, San Marcos de Arica se medirá ante Deportes Antofagasta en el Carlos Dittborn, con arbitraje de Francisco Gilabert y transmisión de TNT Sports.
Campeonato Nacional 2025
El foco de la Primera División estará puesto, desde las 15:00 horas, en el Monumental, donde Colo Colo y Universidad de Chile protagonizarán un nuevo Superclásico, con arbitraje de Cristián Garay y transmisión de ADN Deportes, además de la emisión por TV de TNT Sports Premium.
Tras ello, a partir de las 18:30 horas, Ñublense recibirá a Unión Española en el Nelson Oyarzún. Franco Jiménez será el juez del cotejo, que será transmisión de TNT Sports Premium.