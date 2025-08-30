Daniel Garnero reconoce la gran falencia de la UC pese al triunfo ante Cobresal: “Eso nos hizo sufrir”

A pesar de mantener de su invicto en el Claro Arena y sumar su tercer triunfo al hilo en el Campeonato Nacional 2025, el técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, se mostró autocrítico tras la victoria de este sábado por 2-1 ante Cobresal.

En conferencia de prensa, el DT del elenco cruzado evalúo el rendimiento de sus dirigidos y reconoció que “nos falta convencimiento una vez que se circula el balón y ahí cambiar el ritmo de las jugadas”.

“No es tan fácil ver esas situaciones, pero hay que intentarlo. Hoy fue un partido extraño, porque por momentos lo manejamos, pero por otros cometimos errores”, agregó.

En esa línea, el estratega argentino apuntó que “generamos situaciones muy claras que no concretamos y eso nos hizo sufrir. Si hubiéramos tenido la efectividad de otros partidos, el resultado habría sido distinto”.

De todas formas, Garnero indicó que “me quedo con el resultado y con las cosas interesantes que hicimos en el segundo tiempo. Lamentablemente no tuvimos la efectividad que nos habría permitido sufrir menos".

Finalmente, el entrenador de la UC comentó los pasos a seguir tras el receso por las Eliminatorias Sudamericanas y el Mundial Sub 20. “Vamos a ser pocos estas semanas, porque se nos van jugadores a la Selección Chilena, la Sub 20 y la Selección de Venezuela”, afirmó.

“Este partido va a ser ejemplicador para lo que venga, para indicar las cosas que hacemos mal y bien. Cuando no jugamos bien quedamos expuestos y nos atacan, y cuando lo hacemos bien generamos cosas. Lo que pone contento es que siempre ganar es mucho mejor que cualquier otra cosa. Hoy, encima, fue donde más generamos situaciones por resoluciones propias. Me deja tranquilo y conforme porque vi una reacción”, concluyó.