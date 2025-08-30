El cuerpo técnico internacional que llega con Fernando Ortiz a Colo Colo: dos mexicanos y un canadiense
El técnico argentino ya definió a los colaboradores que lo acompañarán en el banco del “Cacique”.
Un nuevo ciclo inicia en el Estadio Monumental. Tras la aprobación unánime del directorio de Blanco y Negro, Colo Colo oficializó este sábado la llegada del entrenador argentino Fernando Ortiz.
“¡Bienvenido Fernando Ortiz al Eterno Campeón!”, escribieron los albos a través de sus redes sociales para ratificar al argentino de 47 años como su nuevo director técnico.
El estratega trasandino ya estampó su firma, que lo ligará al “Cacique” hasta diciembre del 2026. Eso sí, no llegará solo a nuestro país, ya que lo hará con tres integrantes de su cuerpo técnico.
Según información de ADN Deportes, Ortiz arribará a Colo Colo con tres colaboradores: el mexicano Juan Pablo “Chato” Rodríguez como ayudante técnico, el preparador físico canadiense Paolo Pacione y el analista mexicano Mauricio Garibay.
A todos ellos, los tuvo en sus recientes dos experiencias por Santos Laguna y Monterrey. Pacione también lo acompañó durante su paso por el América de México.
De esta manera, Ortiz tomará la posta del interinato de Hugo González y Luis Pérez tras la salida de Jorge Almirón. Su debut será en la Supercopa ante Universidad de Chile, el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en Santa Laura.