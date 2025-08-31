Este domingo, el Real Betis de Manuel Pellegrini sufrió su primer traspié de la temporada en La Liga de España, luego de caer como local por 2-1 ante Athletic de Bilbao en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El equipo del “Ingeniero”, que venía de sumar dos empates y una victoria en las dos primeras fechas del torneo, no pudo sostener su invicto contra los “Leones” y perdió puntos claves que lo alejan de la parte de alta de la tabla de posiciones.

El primer tanto del partido llegó por medio de un autogol de Marc Bartra (60′). El defensa español intentó despejar un centro de Yuri Berchiche y envío el balón a su propia portería para desgracia de los “Béticos”.

Posteriormente, Aitor Paredes (85′) aprovechó otra desatención de la defensa local y de cabeza se encargó de marcar la segunda cifra de la visita, sentenciando así la victoria para los dirigidos por Ernesto Valverde. El descuento final fue obra de Cédric Bakambu (90+7′).

Con este resultado, Real Betis se ubicó momentáneamente en el octavo lugar de La Liga con 5 puntos, mientras que Athletic de Bilbao mantuvo su campaña perfecta y escaló a la segunda posición con 9 unidades, solo superado por diferencia de goles por el Real Madrid.

Tras el receso por la fecha FIFA, el siguiente desafío del elenco de Pellegrini será como visitante frente a Levante el domingo 14 de septiembre en Valencia. Por su parte, los “Rojiblancos” recibirán a Alavés el sábado 13 del mismo mes en San Mamés.

Revisa los goles de la derrota del Real Betis ante Athletic de Bilbao

Marc Bartra own goal!



🇪🇸 Real Betis 0-1 Athletic Clubpic.twitter.com/FkdX9bTUo5 — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 31, 2025

Aitor Paredes | 🇪🇸 Real Betis 0-2 Athletic Club pic.twitter.com/MfYY4qwFm7 — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 31, 2025