Durante la jornada de este miércoles, el Real Betis de Manuel Pellegrini vio acción en La Liga de España.

Pese a que por calendario correspondía disputar la fecha 3 del torneo, los béticos visitaron al Celta de Vigo en un duelo válido por la jornada 6, adelantando así el compromiso que coincidía con semana de Europa League, competición en la que ambos clubes participan.

El equipo del “Ingeniero” se puso en ventaja en la recta final del primer tiempo tras un gran tiro de esquina ejecutado por Giovani Lo Celso, que Marc Bartra (45′) cabeceó de manera impecable para abrir el marcador.

¡GOOOL DE REAL BETIS!



Tras el córner de Lo Celso, Marc Bartra ganó de cabeza y puso el 1-0 ante Celta de Vigo.#LaLigaEnDSPORTS | #CeltaRealBetis pic.twitter.com/kLw0LBBHMR — DSPORTS (@DSports) August 27, 2025

Sin embargo, en el inicio del complemento los sevillanos entraron dormidos y sufrieron la igualdad de inmediato con la anotación de Hugo Álvarez (47′), quien con un remate desde fuera del área venció al portero Álvaro Valles, a quien el balón se le coló entre las piernas.

Hugo Alvarez (22) scores his first league goal of the season to equalize for Celta Vigo and makes it 1-1 at home against Real Betis ⚽️🇪🇸pic.twitter.com/NSYamMgUwx — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) August 27, 2025

Con este empate, el conjunto de Pellegrini sigue invicto en los tres partidos de liga disputados y se ubica momentáneamente en la sexta posición de la tabla con cinco puntos.