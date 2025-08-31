Una particular imagen marcó la previa del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, que se disputa este domingo en el Estadio Monumental por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

Las cámaras de TNT Sports captaron a un miembro del cuerpo técnico de los azules rociando agua bendita sobre el césped de la cancha del recinto de Macul, lo que llamó la atención de los propios panelistas de la señal televisiva.

En medio de la transmisión, los comunicadores le consultaron al colaborador de Gustavo Álvarez qué contenía la botella que llevaba en su mano y respondió: “Agua bendita”, para posteriormente pasearse por todo el terreno de juego.