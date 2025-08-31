;

VIDEO. ¡Lo tuvo la U! Las dos claras ocasiones de los azules en el Superclásico ante Colo Colo

Sebastián Vegas y Fernando de Paul impidieron que la visita se ponga en ventaja en el Estadio Monumental.

El Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile tuvo un primer tiempo lleno de emociones en el Estadio Monumental.

En los primeros 45′, marcados por la expulsión de Franco Calderón en la U, las ocasiones más claras llegaron en los minutos finales.

Primero fue Lucas Cepeda quien, con una gran jugada individual, acechó el arco de Cristopher Toselli, aunque finalmente su disparo fue desviado por un defensor universitario.

En la continuidad de esa jugada, los dirigidos por Gustavo Álvarez salieron velozmente en contraataque, conducido por Javier Altamirano, que cedió para Felipe Salomoni. El lateral envió un centro que superó al guardameta albo, pero Sebastián Vegas apareció para despejar sobre la línea.

En el tiro de esquina posterior, Javier Correa, en su intento por despejar, estrelló la pelota contra uno de sus propios postes. En el rebote, Fabián Hormazábal se lanzó de “palomita”, pero Fernando de Paul reaccionó de manera brillante para evitar la apertura de la cuenta.

