Funerales de “Baby Bandito” y su acompañante serán considerados de alto riesgo

“El objetivo es minimizar cualquier afectación a la seguridad de las personas”, señalaron las autoridades.

Javiera Rivera

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, confirmó que los funerales de Kevin Olguín, conocido como “Baby Bandito”, y de su acompañante, fueron catalogados como de alto riesgo por las autoridades.

Según explicó Durán, la decisión se tomó luego de un análisis detallado de las circunstancias de ambas muertes y de los antecedentes de los fallecidos.

En este proceso participaron Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, cuyos informes complementarios respaldaron la medida.

“Se ha hecho, tal como lo establece la ley, un análisis riguroso de las circunstancias de las muertes, de los antecedentes de las personas fallecidas, y en virtud de ello (…) se dispuso declarar ambos funerales como de riesgo”, indicó.

La calificación implica que las familias de los fallecidos serán notificadas formalmente y que los restos serán entregados en el Servicio Médico Legal (SML) bajo estrictas medidas de resguardo.

Durán precisó que esta determinación busca garantizar la seguridad pública, tanto en las inmediaciones de los domicilios de los fallecidos como durante el trayecto de los cortejos fúnebres.

“El objetivo es minimizar cualquier afectación a la seguridad de las personas”, recalcó la autoridad.

La figura del “funeral de alto riesgo” se aplica en casos donde existe la posibilidad de incidentes, disturbios o situaciones que comprometan el orden público durante este tipo de ceremonias.

